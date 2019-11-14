Росія вела стеження за віцепрезиденткою ВАДА Хеллеланд, у справу втрутилася Служба безпеки

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Лінда Хеллеланд
Лінда Хеллеланд / Terje Pedersen

Віцепрезидентка Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) норвежка Лінда Хеллеланд розповіла, як свого часу за нею проводили стеження агенти з Росії.

Епізод про стеження вона описала у своїй книзі "Чистий спорт, брудні ігри", пише tv2.no. Він стався 25 червня 2018 року, коли Росія намагалася повернутися у великий спорт після низки допінгових скандалів. По дорозі на семінар з допінгу в Осло Хеллеланд зателефонували зі Служби безпеки поліції та запросили на термінову зустріч.

"На зустрічі представники Служби безпеки поліції розповіли, що у них є інформація про те, що окремі представники з Росії зв'язувалися з різними компаніями та вивчали мою діяльність. А також мої заяви та навіть пересування", – цитує Хеллеланд видання.

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За словами  Хеллеланд, тоді ж відбулася спроба зламати її комп'ютер, коли вона перебувала на засіданні правління WADA на Сейшелах. Тоді російське питання було на порядку денному.

При цьому зазначається, що Служби безпеки поліції доволі часто контактує з різними чиновниками, попереджаючи їх про такий тип загрози.

Варто зазначити, що Лінда Хеллеланд – віце-президентка WADA. Однак в кінці 2019 року вона покине свою посаду, програвши боротьбу за місце очільника організації.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Допінг
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