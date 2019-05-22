Росія зіграє з США, Канада – зі Швейцарією: визначилися учасники 1/4 фіналу ЧС з хокею

Після того, як були зіграні усі матчі групового етапу чемпіонату світу з хокею, визначилися і пари команд 1/4 фіналу турніру. Не обійшлося без принципових протистоянь.

Єдиною командою, яка не програла жодного матчу на груповому етапі, стала Росія. У чвертьфіналі вона зіграє проти США. Матч між командами запланований на 23 травня. Тоді ж відбудуться й інші матчі 1/4 фіналу ЧС з хокею, куди також вийшли збірні Канади, Чехії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Швейцарії.

Як це було: Канада обіграла США, Росія закинула 7 шайб чемпіону світу на ЧС з хокею

Пари чвертьфіналістів чемпіонату світу з хокею 2019:

Росія – США

Канада – Швейцарія

Фінляндія – Швеція

Чехія – Німеччина

Чемпіонат світу з хокею проходить в Братиславі та Кошице, фінал буде зіграний 26 травня. На груповому етапі в Кошице грали команди з групи A (Канада, США, Фінляндія, Німеччина, Словаччина, Данія, Франція і Великобританія). На арені в Братиславі проходили матчі групи B (Швеція, Росія, Чехія, Швейцарія, Норвегія, Латвія, Австрія та Італія). Чинним чемпіоном є збірна Швеції.