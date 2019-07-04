Росіяни поскаржилися на українського футболіста в УЄФА та ФІФА за пост про "москальські пики"

Росіян доволі сильно допекла ситуація з українським півзахисником Юрієм Габовдою. Тож там вирішили навіть поскаржитися в УЄФА та ФІФА на нього.

Нагадаємо, в Instagram українського півзахисника угорського клубу "Халадаш" Юрія Габовди був опублікований допис "Завтра граємо проти "Краснодара". Як мінімум одна москальська пика ляже. Червона картка коф. 1.01. Слава Україні!". Його команда мала грати проти російського "Краснодару-2" у п'ятницю, 5 липня.

Читайте також: Росіяни погрожують українському футболісту через пост в Instagram

Через цей повідомлення у російських ЗМІ піднявся скандал. А у коментарях під фотографіями Габовди та йому у повідомлення почали приходити погрози. Але не тільки самому гравцю, але і його родині. Сам футболіст заявив, що його сторінку зламали, і він цього не робив.

Та на цьому росіяни не зупинилися. Вони вирішили поскаржитися в УЄФА та ФІФА. Але отримали коротку відповідь – нічого не буде. Суть в тому, що це товариський матч мав відбутися між командами. А оскільки він не відбувається під егідою УЄФА чи ФІФА, то вони не можуть ніяк впливати на гравців. Так, як це було і з грузинськими футболістами, які підтримали антиросійські акції у себе в країні.

Водночас: Ломаченко рекламує ювелірні вироби від російського виробника

Максимум що гравця можуть покарати – то це у клубі. Поки ж там заявили, що Габовда не зіграє проти "Краснодару".

Але росіяни хочуть показового покарання. Так, як це було з грузинськими регбістами, які виступали у Росії. Їх виключили з клубу, після того, як вони підтримали протестувальників у Грузії. При цьому російський депутат від ЛДПР Жириновського Ігор Лебедєв чомусь переконаний, що Габовда – угорець. У коментарі він так назвав його двічі. Хоча сам Габовда – українець, чимало виступав в українських клубах. Та й сам скандальний пост закінчив словами "Слава Україні!".

"Юрія Габовду потрібно покарати. Подібні прояви дискримінації серед спортсменів в будь-якому виді спорту повинні припинятися. Як мінімум повинен відреагувати клуб, за який він грає. Покарання може бути будь-яким. Зараз широкий розвиток отримала історія в регбі, де два грузинські спортсмени під час гри показали жест, що характеризує собою підтримку мітингів у Тбілісі антиросійського характеру. За цей вчинок Федерація регбі Росії закликала клуб, за який вони виступають, розірвати контракт. Ось це реакція! Ось це покарання!

Випадок з угорським футболістом теж не повинен залишитися без уваги з боку клубу. Ми в подібних випадках намагалися звернутися до ФІФА та УЄФА. На жаль, там займають наступну позицію: якщо ігри проходять не під їхньою егідою, вони не мають можливості вживати заходів. Все залишається на рівні федерацій тих країн, де відбуваються події. Подібні висловлювання повинні нести за собою певні наслідки. Навіть незважаючи на те, що матч товариський. Відповідь УЄФА має формальний характер відходу від прийняття рішення. Ми всі в футбольної асоціації Європи знаходимося під егідою УЄФА. Мабуть, вони не хочуть втручатися в брудні політичні ігри. А шкода, адже гасло "Спорт поза політикою" – їхнє, а не наше", – заявив депутат у коментарі виданню "Чемпіонат".

Тож не варто дивуватися, як український футболіст скромного угорського клубу "Халадаш" (за підсумками минулого сезону зайняв останнє місце у чемпіонаті та вилетів до другої ліги) стане героєм підсумкового випуску чергових російських пропагандистських ЗМІ. Адже про ще говорити у російських новинах, як не про Україну?