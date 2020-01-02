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Росіянин Бетербієв може втратити пояс чемпіона, який він захистив в бою проти українця Гвоздика

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Артур Бетербієв / DAZN

Чемпіон IBF і WBC в напівважкій вазі російський боксер Артур Бетербієв може відмовитися від обов'язкового захисту пояса IBF в поєдинку з китайцем Мень Фаньлуном.

Причина в тому, що право на проведення бою виграла китайська компанія Longjoy Sports, яка запропонувала призовий фонд у розмірі 1,9 мільйона доларів (промоутер Бетербієва компанія Top Rank готова була заплатити лише 1,315 мільйона доларів). Тож бій, скоріш за все, мав би відбутися в Китаї.

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Однак, за даними BoxingScene, Бетербієв не має наміру боксувати в Китаї. Все через те, що там утискають права мусульман-уйгурів (сам Бетербієв є мусульманином).

Хто такі уйгури?Тюркський, тюркомовний корінний народ Східного Туркестану, нині Синьцзян-Уйгурського автономного району КНР. За віросповіданням – мусульмани-суніти.

У вересні 2018 року Human Rights Watch опублікувала доповідь про переслідування мусульманського населення китайського регіону Синьцзян. За даними організації, в останні роки там масово й часто безпідставно затримують уйгурів, поміщаючи їх в тюрми й виховні табори; за мільйонами людей організоване постійне відеоспостереження, а їх соціальний стан і доля залежать від балів, нарахованих у системі "соціального кредиту".

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У разі відмови Бетербієва від захисту, титул можуть оголосити вакантним. Тоді бій за нього проведуть Мень Фаньлун і британець Джошуа Буатсі або німець Домінік Бозель.

Нагадаємо, Артур Бетербієв захистив титул IBF в напівважкій вазі в бою проти українця Олександра Гвоздика. А також відібрав в українця пояс чемпіона за версією WBC.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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