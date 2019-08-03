Росіянин Бетербієв у лісі готується до бою з українцем Гвоздиком: відео

Російський чемпіон світу за версією IBF Артур Бетербієв розпочав підготовку до наступного бою. 34-річний боксер зустрінеться з чемпіоном світу за версією WBC в напівважкій вазі 32-річним українцем Олександром Гвоздиком.

Росіянин Бетербієв готується до поєдинку проти Олександра Гвоздика на свіжому повітрі в лісі.

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Бетербієв активно порухався серед дерев та відпрацював декілька ударів.

Об'єднавчий поєдинок Олександр Гвоздик – Артур Бетербієв повинен відбутися 18 жовтня в США. Точне місце проведення оголосять згодом.

Гвоздик здобув пояс WBC 1 грудня минулого року, коли у Квебеку (Канада) нокаутував ветерана Адоніса Стівенсона. У ніч на 31 березня Олександр Гвоздик у Філадельфії провів свій перший захист титулу. Українець впевнено переміг француза Дуду Нгумбу.

Бетербієв завоював титул IBF 11 листопада 2017 року. Він зустрівся з німцем Енріко Келлінгом у бою за вакантний титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією IBF. Росіянин здобув перемогу нокаутом у 12-му раунді.

Після цього росіянин провів два захисти свого поясу. У жовтні 2018 року він нокаутував британця Каллума Джонсона, а в травні 2019 технічним нокаутом здолав Радівое Калайджича.

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