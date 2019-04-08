Росіянин Гассієв хоче піднятися у суперважку вагу і взяти реванш в Усика

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Мурат Гассієв
Мурат Гассієв / Фото з відкритих джерел

Російський боксер Мурат Гассієв (26-1, 19 КО) в своєму останньому поєдинку поступився українцеві Олександру Усику (16-0, 12 КО) і тепер може покинути крузервейт заради переходу в суперважку вагу.

Про це розповів тренер Гассієва Віталій Сланов. За словами Сланова, його підопічний дебютує у суперважкій вазі вже влітку.

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Зараз Мурат тренується вдома. Через кілька днів він полетить у США, на свою базу в Біг-Бер. Мурат тримає вагу близько 100 кілограмів і намагається не відпускати. Я вважаю, що він буде готовий до дебюту в суперважкій вазі вже в червні,
– цитує слова Сланова TASS.

Раніше Мурат Гассіев висловив надію, що йому вдасться провести бій-реванш проти Усика. Як відомо, українець також дебютує в суперважкій вазі.

Реванш з Усиком у мене в пріоритеті, програти було неприємно. Але, може бути, на той час, як я заслужив його, Олександр уже закінчить кар'єру або сам не захоче боксувати. Я думаю, якщо буде вигідна і цікава пропозиція, то реванш відбудеться,
– сказав Гассієв.

Мурат Гассієв у липні минулого року в Москві одноголосним рішенням суддів програв Олександру Усику і втратив шанс стати абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. Після першої поразки в кар'єрі росіянин переніс операцію на плечі.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Усик – Гассієв
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