Росіянин Ковальов виграв пояс WBO й претендує на бій з Гвоздиком, його привітав Ломаченко: фото

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Ковальов повернув пояс WBO
Ковальов повернув пояс WBO / Getty Images

Російський боксер Сергій Ковальов повернув собі пояс чемпіона світу за версією WBO у напівважкій вазі. Одноголосним рішенням суддів він переміг Елейдера Альвареса.

Боксери пройшли всю дистанцію поєдинку. Упродовж 12 раундів росіянин виглядав краще за свого суперника, працюючи першим номером. Альварес більшу частину бою провів у захисті.

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За підсумками поєдинку всі судді віддали перемогу Ковальову – двічі 116:112 і 120:108.

 

 

У цій же ваговій категорії виступає українець Олександр Гвоздик, який є чемпіоном світу за версією WBC. Після поєдинку Ковальов заявив, що хоче об'єднати пояси.

"Ми багато працювали над джебом перед цим боєм. Зараз я працюю з Бадді Макгіртом, як колись працював у любителях. Тепер я хочу зустрітися з іншими чемпіонами й об'єднати пояси", – сказав Ковальов.

Гвоздик  свій наступний бій проведе 30 березня. Суперник українця ще невідомий. А ось місце вже заплановано – Філадельфія, США. Утім, сам боксер говорив, що його суперником стане чемпіон IBO швед Свен Форнлінг.

Чемпіон світу за версіями WBO і WBА Василь Ломаченко привітав росіянина Ковальова з перемогою. Ломаченко опублікував фотографію у кофті із зображенням Сергія.

"Від душі радий за тебе", – написав українець у своєму Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@sergeykrusherkovalev от души #andthenew рад за тебя

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

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Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко Олександр Гвоздик
Джерело: 24 Канал
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