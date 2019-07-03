Росіянин Лебедєв злякався бою за чемпіонський пояс, який належав Усику

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Денис Лебедєв
Денис Лебедєв / Фото з відкритих джерел

Чемпіон світу за версією WBA Super в першій важкій вазі Денис Лебедєв (32-2, 23 КО) відмовився від проведення обов'язкового захисту свого титулу проти француза Арсена Гуламіряна (24-0, 16 КО).

Про це прес-службі промоутерської компанії "Світ боксу" повідомив Вадим Корнілов, який представляє інтереси 39-річного боксера.

Як це було: Усик офіційно відмовився від чемпіонського поясу WBA: відео

Ми вели переговори з командою Гуляміряна, але в підсумку умови французької сторони виявилися неприйнятними, оскільки запропоновані ними фінансові умови були значно менше, ніж рівень гонорарів, які раніше отримував Денис навіть в не титульних поєдинках. Розглядали варіант проведення цього бою в Росії, але поставлені тимчасові рамки обмежили цю можливість,
– сказав Корнілов.

Таким чином, незабаром WBA повинна опублікувати заяву про те, що Лебедєв вже не є чемпіоном світу за її версією. В оновлені рейтинги організації росіянин не ввійшов.

Швидше за все, Гуламіряна буде підвищено автоматично до статусу повноправного чемпіона світу.

Нагадаємо, Лебедєв отримав титул WBA Super після того, як від нього відмовився Олександр Усик (16-0, 12 КО), але з того часу не провів жодного бою.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик
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