Росіянин Лєбєдєв та британець Околі можуть битися за пояс чемпіона, який належить Усику

Британський боксер Лоуренс Околі може поборотися за пояс чемпіона світу за версією WBA у важкій вазі. Він належить українцю Олександру Усику. Суперником британця може стати росіянин Денис Лєбєдєв.

Британський промоутер Едді Хірн, який веде справи боксера Лоуренса Околі (12-0, 9 КО) заявив, що той близький до поєдинку з Денисом Лєбєдєвим (32-2, 23 КО) за титул чемпіона світу у важкій вазі за версією WBA.

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Пояс WBA у важкій вазі зараз належить іншому підопічному Хірна – українцю Олександру Усику. Він наступний бій може провести 18 травня (бій можуть перенести на 17 травня). Його ймовірний суперник – камерунець Карлос Такам. Це буде бій у суперважкій вазі. Як тільки буде офіційно оголошено про проведення цього поєдинку, Усик буде змушений відмовитися від своїх чемпіонських поясів у важкій вазі за версіями WBA, WBC, WBO та IBF. І саме Лєбєдєв є головним претендентом на звання чемпіона світу за версією WBA у важкій вазі.