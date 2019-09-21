Росіянин Петров, який кинув виклик Ломаченку, нокаутував суперника в другому раунді: відео

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Петро Петров
Петро Петров / allfight.ru

Російський боксер Петро Петров нокаутував американця Дедріка Белла в бою, який пройшов в Онтаріо, штат Каліфорнія (США). 36-річний росіянин другий поспіль бій завершує достроково.

У ніч на 21 вересня йому це вдалося в США, куди він регулярно літає на бої з Іспанії, де живе.

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Ніякого натяку на конкуренцію в бою з Дедріком не було: фаворит без проблем перебивав опонента, і американцеві було ніяково майже після кожного пропущеного удару. У 2-му раунді Петров засадив хук у живіт супротивника – цим все і закінчилося.

Відеозапис бою Петров – Белл

У післяматчевому інтерв'ю Петро кинув виклик Раяну Гарсії, з яким він повинен був битися замість американця, але через проблеми проспекту з промоутером бій так і не відбувся.

Раніше він також заявив, що хоче провести бій проти одного з топ-боксерів дивізіону. В інтерв'ю порталу World Boxing News Петров зарахував себе до еліти дивізіону й заявив про готовність битися з Василем Ломаченком, якому належать пояса WBA, WBC і WBO.

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Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
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