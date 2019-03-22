Росіянин Повєткін погодився битися з Усиком

Російський чемпіон світу за версіями WBA Inter-Continental і WBO International Олександр Повєткін погодився провести поєдинок проти українця Олександра Усика. Хоча серед ймовірних кандидатів на бій проти росіянина ще два боксери. А Усик має й інші пропозиції.

"Повєткін дав свою згоду на бій з Усиком, Уайтом або Ортісом. Тепер чекаємо рішення другої сторони", – цитує представника Повєткіна Вадима Корнілова Rsport.ria.ru.

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При цьому Усик має наступний бій провести 18 травня у суперважкій вазі. Хоча його суперник ще невідомий. Серед ймовірних претендентів – француз Карлос Такам. Хоча називали й ще одного росіянина – Дениса Лєбєдєва. Але згодом цю інформацію спростували представники російського боксера.

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

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