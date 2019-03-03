Росіянин Повєткін уникає поєдинку з Олександром Усиком

Сопромоутер абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) Едді Хірн повідомив про проблеми з організацією бою українця проти російського супертяжа Олександра Повєткіна (34-2, 24 КО).

Про це Едді Хірн розповів у інтерв'ю iFL TV.

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Промоутер стверджує, що російська сторона просить спершу проміжний бій перед поєдинком з українцем, який може відбутися восени в разі обопільних перемог Усика і Повєткіна 18 травня.

Бій Усика з Повєткіним може відбутися. Ми розглядали можливість для дебюту Усика в супертяжах Повєткіна, Такама. Повєткін, можливо, вийде в ринг з Майклом Хантером. Він хоче провести проміжний бій перед зустріччю з Усиком,

– сказав Хірн.

Таким чином, Усик може дебютувати в суперважкому дивізіоні в бою проти камерунця Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО), а потенційним суперником Повєткіна може виступити Майкл Хантер (16-1, 11 КО).

Водночас промоутер Matchroom Boxing британець Едді Хірн стверджував, що бій між олімпійськими чемпіонами практично узгоджений. Хірн також заявляв, що бій проти росіянина багато що скаже про перспективи Усика в суперважкій вазі.

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

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