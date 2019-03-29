Росіянин Прокунін офіційно покинув пост старшого тренера жіночої збірної України з біатлону

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Андрій Прокунін покинув пост головного тренера збірної України
Андрій Прокунін покинув пост головного тренера збірної України / Фото з відкритих джерел

Російський фахівець Андрій Прокунін заявив про те, що покидає пост старшого тренера жіночої збірної України з біатлону та пояснив своє рішення.

Рішення було прийнято за підсумками тренерської ради, що відбулася 29 березня.

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Хочу повідомити, що з сьогоднішнього дня я не є старшим тренером жіночої збірної України. Той формат роботи, який був запропонований федерацією, не влаштовує мене, як тренера.

Я хочу рости, розвиватися, але у зв'язку з тим, що багато спортсменів перебувають на індивідуальній підготовці з особистими тренерами, я не бачу можливості для самореалізації. Тому я прийняв рішення залишити цю посаду і дати можливість реалізуватися в цій ролі іншим фахівцям", – цитує слова Прокуніна портал biathlon.com.ua.

Також зміну наставника команди прокоментував президент федерації біатлону України Володимир Бринзак.

Припинення співпраці з нашою командою – рішення Андрія Прокуніна, до якого ми поставилися з розумінням. На сьогоднішній тренерській раді ми обговорювали питання подальшої організації роботи команди. І якщо по чоловічій вже є визначеність, то по жіночій збірній питання залишаються до другої половини квітня. Ми прийняли рішення більше довіряти нашим фахівцям – і в тренерському штабі, і в сервіс-групі. Тому будемо поступово йти від практики запрошення закордонних фахівців,
– сказав Володимир Бринзак.

Спорт 24 писав, що у понеділок, 26 березня, чоловіча та жіноча збірні України з біатлону повернулися до Києва після завершення останнього етапу Кубка світу. В аеропорту "Бориспіль" команду зустрічали безліч фанатів з квітами та плакатами.

Останній етап Кубка світу 2018/2019 в Холменколлені завершився 24 березня. Тепер біатлоністи перебуватимуть у відпустці.

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Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону
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