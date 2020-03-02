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Російський футболіст захворів на коронавірус

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Давид Беров / Скріншот

У росіянина, який повернувся з Італії, підтвердили наявність коронавірусного захворювання. Хворим виявився співробітник Російського футбольного союзу і гравець московського аматорського клубу "Мегамужики" Давид Беров.

Про це повідомляє оперативний штаб з контролю і моніторингу ситуації з Covid-19.

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Згідно з результатами епідеміологічного розслідування, молодий чоловік захворів на відпочинку в Італії. До Росії він прилетів 23 лютого і проживав у приватному будинку в Московській області. Тільки 27 лютого він звернувся в поліклініку з симптомами ГРВІ, звідки був госпіталізований в інфекційну лікарню.

Пацієнт ізольований, а люди, з якими він спілкувався, знаходяться під медичним наглядом. Наразі стан хворого оцінюється як задовільний.

Раніше у Москві пацієнт поскаржився, що у чоловіка (потім ним виявився саме Давид Беров, – ред. Спорт24) який лежав у палаті з ним та ще п’ятьма людьми, виявили коронавірус. Щоб ніхто не дізнався про помилку медиків, лікарі начебто вирішили взяти з хворих підписку про нерозголошення.

До слова, у Росії заявляють, що зафіксували всього два випадки підтвердженого зараження коронавірусом. Там також вважають, що кожному, хто захворів, немає сенсу перевірятися на можливу наявність Covid-2019.

Коронавірус Covid-19: коротко

  • Станом на 2 березня на коронавірус захворіло понад 89 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
  • Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 30 000 осіб.
  • Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
  • Станом на 2 березня в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
  • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
  • МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.

Коронавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Росії Футбол Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Спорту Спорт
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