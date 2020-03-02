Російський футболіст захворів на коронавірус

У росіянина, який повернувся з Італії, підтвердили наявність коронавірусного захворювання. Хворим виявився співробітник Російського футбольного союзу і гравець московського аматорського клубу "Мегамужики" Давид Беров.

Про це повідомляє оперативний штаб з контролю і моніторингу ситуації з Covid-19.

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Згідно з результатами епідеміологічного розслідування, молодий чоловік захворів на відпочинку в Італії. До Росії він прилетів 23 лютого і проживав у приватному будинку в Московській області. Тільки 27 лютого він звернувся в поліклініку з симптомами ГРВІ, звідки був госпіталізований в інфекційну лікарню.

Пацієнт ізольований, а люди, з якими він спілкувався, знаходяться під медичним наглядом. Наразі стан хворого оцінюється як задовільний.

Раніше у Москві пацієнт поскаржився, що у чоловіка (потім ним виявився саме Давид Беров, – ред. Спорт24) який лежав у палаті з ним та ще п’ятьма людьми, виявили коронавірус. Щоб ніхто не дізнався про помилку медиків, лікарі начебто вирішили взяти з хворих підписку про нерозголошення.

До слова, у Росії заявляють, що зафіксували всього два випадки підтвердженого зараження коронавірусом. Там також вважають, що кожному, хто захворів, немає сенсу перевірятися на можливу наявність Covid-2019.

Коронавірус Covid-19: коротко

Станом на 2 березня на коронавірус захворіло понад 89 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.

Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 30 000 осіб.

Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.

Станом на 2 березня в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.

МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу