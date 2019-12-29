Росіянин Ємельяненко нокаутував розтовстілого Джексона на Bellator 237: відео

Російський боєць ММА Федір Ємельяненко на турнірі Bellator 237 в Сайтамі провів поєдинок проти американця Куінтона Джексона.

Поєдинок завершився вже в першому раунді – Ємельяненко в цілому був активніше, а вирішальним став його потужний прямий удар в голову суперника. Джексон впав на канвас і відмовився від продовження бою.

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Федір Ємельяненко – Куінтон Джексон відео нокауту

На початку року 43-річний росіянин нокаутом програв Раяну Бейдеру, а до того здобув перемоги над досвідченими Френком Світом і Чейлом Сонненом.

Цей бій став для Федіра Ємельяненка 27-м в Японії і 26-м переможним. Єдиної поразки в Японії він зазнав у 2000 році від Цуесі Косаку.