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Росіянин Ємельяненко нокаутував розтовстілого Джексона на Bellator 237: відео

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Федір Ємельяненко – Куінтон Джексон результат та відео нокауту / mmanews.com

Російський боєць ММА Федір Ємельяненко на турнірі Bellator 237 в Сайтамі провів поєдинок проти американця Куінтона Джексона.

Поєдинок завершився вже в першому раунді – Ємельяненко в цілому був активніше, а вирішальним став його потужний прямий удар в голову суперника. Джексон впав на канвас і відмовився від продовження бою.

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Федір Ємельяненко – Куінтон Джексон відео нокауту

На початку року 43-річний росіянин нокаутом програв Раяну Бейдеру, а до того здобув перемоги над досвідченими Френком Світом і Чейлом Сонненом.

Цей бій став для Федіра Ємельяненка 27-м в Японії і 26-м переможним. Єдиної поразки в Японії він зазнав у 2000 році від Цуесі Косаку.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Росії Змішані єдиноборства
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