Росіянин з шістьма поразками заговорив про бій з Ломаченком

Російський боксер Петро Петров, який раніше двічі був претендентом на чемпіонський титул в середній вазі, заявив, що хоче провести бій проти одного з топ-боксерів дивізіону.

В інтерв'ю порталу World Boxing News Петров зарахував себе до еліти дивізіону і заявив про готовність битися з Василем Ломаченком (14-1, 10 КО), якому належать пояса WBA, WBC і WBO.

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Я до сих пір один з найкращих боксерів світу в легкій вазі. Я бачу, що Девін Хейні завоював звання "тимчасового" чемпіона. Думаю, у нас вийшов би відмінний бій. Але я хочу битися і з іншими серйозними суперниками. Гарсія, Ломаченко – я готовий до боїв з ними,

– сказав 36-річний Петров.

Свій останній титульний шанс Петров упустив в 2017 році, коли одноголосним рішенням суддів поступився британцеві Террі Фленагану.

Варто зазначти, що в рейтингу найкращих боксерів легкої ваги за версією BoxRec Петров лише на 47-й позиції.

Свій останній поєдинок Василь Ломаченко провів 31 серпня в Лондоні. Ломаченко переміг Кемпбелла рішенням суддів. Українець захистив титули чемпіона світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO, а також виграв вакантний титул WBC.