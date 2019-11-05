Росіянину Ковальову заборонили виходити в ринг після нокауту від Альвареса

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Сергій Ковальов
Сергій Ковальов / Фото з відкритих джерел

Російському боксеру Сергію Ковальову заборонили виходити на ринг до початку наступного року.

Таке рішення Атлетична комісія штату Невада прийняла після того, як Ковальов був нокаутований Саулем Альваресом в 11-му раунді бою за титул чемпіона світу за версією WBO у напівважкій вазі.

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Також лікарі рекомендували Ковальову до 16 грудня обмежитися безконтактними тренуваннями.

Ліцензія російського боксера буде відновлена ​​2 січня 2020 року. Зазначимо, що медичні відсторонення отримали ще семеро учасників боксерського вечора в Лас-Вегасі.

Раніше спорт 24 писав, що Альварес відмовиться від пояса Ковальова. Сауль не буде боксувати на два дивізіони вище і збирається повернутися в звичний середня вага.

До слова, менеджмент Ковальова повідомляє, що наразі боксер не планує завершувати кар’єру.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс
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