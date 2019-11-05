Росіянину Ковальову заборонили виходити в ринг після нокауту від Альвареса

Російському боксеру Сергію Ковальову заборонили виходити на ринг до початку наступного року.

Таке рішення Атлетична комісія штату Невада прийняла після того, як Ковальов був нокаутований Саулем Альваресом в 11-му раунді бою за титул чемпіона світу за версією WBO у напівважкій вазі.

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Також лікарі рекомендували Ковальову до 16 грудня обмежитися безконтактними тренуваннями.

Ліцензія російського боксера буде відновлена ​​2 січня 2020 року. Зазначимо, що медичні відсторонення отримали ще семеро учасників боксерського вечора в Лас-Вегасі.

Раніше спорт 24 писав, що Альварес відмовиться від пояса Ковальова. Сауль не буде боксувати на два дивізіони вище і збирається повернутися в звичний середня вага.

До слова, менеджмент Ковальова повідомляє, що наразі боксер не планує завершувати кар’єру.