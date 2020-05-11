У Росії з квартири співробітниці Футбольного союзу викрали 50 мільйонів рублів

Квартиру голови комітету жіночого футболу Російського футбольного союзу Поліни Юмашевої пограбували.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

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Злодії змогли проникнути в житло Юмашевої в ніч з 9-го на 10 травня. Квартира розташована в будинку в самому центрі столиці в елітних Хамовниках. Злочинці залізли на 7-й поверх, віджали балконні двері і розпиляли сейф, що стояв в одній з кімнат. Здобиччю стали прикраси і готівка, що зберігалася в ньому.

Злодії вкрали коштовностей і грошей на 50 мільйонів рублів. При цьому Юмашева заявила, що не пам'ятає точно, що у неї лежало в сейфі.

Юмашева є колишньою дружиною мільярдера Олега Дерипаски. Стан Поліни Юмашевої, за оцінкою Forbes на весну 2018 року, становив 500 млн доларів.

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