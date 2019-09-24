Росії заборонили брати участь у чемпіонаті світу з легкої атлетики: названо причину

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Російські легкоатлетки
Російські легкоатлетки / Фото з відкритих джерел

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) в 12 раз, починаючи з 2015 року, прийняла рішення не відновлювати статус Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).

Про це, 23 вересня, було оголошено після засідання ради IAAF в Досі.

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Ця проблема повторюється – діючі спортсмени працюють з раніше відстороненими тренерами, що підриває створення сильної антидопінгової культури. Передчасно говорити про те, що прийняті РУСАДА заходи спрацювали,
– заявив глава робочої групи IAAF Руне Андерсен.

Таким чином, російські спортсмени вдруге поспіль не зможуть взяти участь в чемпіонаті світу з легкої атлетики.

ВФЛА обмежена в правах з 2015 року. Спортсменам, які не потрапляли в допінгові скандали, дозволено брати участь в нейтральному статусі.

Спорт 24 писав, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) підозрює Московську антидопінгову лабораторію в тому, що вона підробила дані перед відправкою на експертизу в WADA. Росію можуть не допустити до участі в Олімпіаді-2020.

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Теги: Спорт Легка атлетика Новини Спорту Новини Росії
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