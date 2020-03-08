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Російська біатлоністка кумедно впала у боротьбі з українкою Семеренко: відео

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Катерина Юрлова-Перхт / РИА Новости

Російська біатлоністка Катерина Юрлова-Перхт впала під час гонки в рамках Кубка світу в Нове-Мєсто. Росіянка впала після незначного контакту з українкою Валентиною Семеренко.

Українка Семеренко та росіянка Юрлова-Перхт зіткнулися на другому колі мас-старту в Нове Мєсто.

Росіянка впала після контакту і ледь не вилетіла за межі траси. Після цього Юрлова-Перхт швидко піднялася і повернулася в групу лідерів.

До теми Валентина Семеренко потрапила в топ-10 мас-старту Нове-Мєсто, перемогла норвежка Екгофф

Відео падіння росіянки

 

Зазначимо, що у фінішному протоколі Валентина Семеренко, яка була єдиною представницею України, опинилася на 9-й сходинці. 

Юрлова-Перхт через три промахи на останній стрільбі фінішувала лишень 17-ю.

Останні новини про Кубок світу – читайте у розділі новини біатлону.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону Валентина Семеренко
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