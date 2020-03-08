Російська біатлоністка кумедно впала у боротьбі з українкою Семеренко: відео

Російська біатлоністка Катерина Юрлова-Перхт впала під час гонки в рамках Кубка світу в Нове-Мєсто. Росіянка впала після незначного контакту з українкою Валентиною Семеренко.

Українка Семеренко та росіянка Юрлова-Перхт зіткнулися на другому колі мас-старту в Нове Мєсто.

Росіянка впала після контакту і ледь не вилетіла за межі траси. Після цього Юрлова-Перхт швидко піднялася і повернулася в групу лідерів.

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Відео падіння росіянки

Зазначимо, що у фінішному протоколі Валентина Семеренко, яка була єдиною представницею України, опинилася на 9-й сходинці.

Юрлова-Перхт через три промахи на останній стрільбі фінішувала лишень 17-ю.

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