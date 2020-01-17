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Російська біатлоністка поскаржилася, що хтось стріляв по її мішенях під час естафети

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Крістіна Резцова / РИА Новости

Російська біатлоністка Крістіна Резцова поскаржилася, що під час естафети на етапі Кубка світу в Рупольдингу хтось стріляв по її мішенях.

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Резцова бігла третьою в естафеті. Вона використала по два патрони на кожній стрільбі. При цьому в неї виникли проблеми під час другої стрільби стоячи.

"Не знаю, хто стояв попереду, вона почала стріляти по моїй установці. Вона зробила два постріли в мою, і мені довелося два патрони стріляти у свою закриту установку. Я стріляю зліва направо. Роблю перший постріл і розумію, що останній теж закрився. Спочатку думала: може, установка не працює. Коли закрила другу мішень, закрилася четверта. Я закрила третю і потім просто зробила два постріли в установку. Я знала правила: якщо установка закрита, а у мене є патрони – я повинна їх вистрілити у свою установку. Я це зробила", – зізналася після матчу росіянка.

Згідно з правилами, росіянка мала підняти руку та повідомити суддів про те, що по її мішенях стріляє інша біатлоністка. Після цього біатлоністка б мала стріляти по нових мішенях.

При цьому, час витрачений на заміни мішені, був би відмінусований після завершення гонки командою.

Резцова не дотрималася регламенту й збірна Росія мала би бути дискваліфікованою.

Росія закінчила жіночу естафету 11-ю. Натомість збірна України посіла шосте місце, хоча була серед претендентів на медалі. Перемогла ж збірна Норвегії.

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Теги: Спорт Новини біатлону
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