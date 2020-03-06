Російська біатлоністка відзначила українських вболівальників у Нове-Мєсто

Сьомий етап Кубка світу з біатлону 2020, у Нове-Мєсто (Чехія) відбувається без глядачів. Проте, російська спортсменка Лариса Кукліна відзначила українських фанатів, яких побачила у лісі.

Вчора, 5 березня, у чеському Нове-Мєсто відбувався жіночий спринт. Через епідемію коронавірусу, організатори етапу прийняли рішення провести гонки без глядачів на трибунах.

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Російська біатлоністка, яка посідала 16-ту сходинку за результатами гонки Лариса Кукліна зазначила, що на трасі були українські вболівальники, які попри порушення правил стояли в лісі біля траси та вболівали за спортсменів.

Якщо чесно, в лісі стояли вболівальники. Бачила українські прапори. Але вони не тільки українців підбадьорювали, а кричали абсолютно всім. Це чудово, – пригадала Кукліна.

Додамо, найвищою з українок стала Валентина Семеренко, яка посіла 12-те місце. Перемогу в гонці здобула німецька біатлоністка Деніз Херманн.

Сьогодні на вболівальників біатлону чекає чоловічий спринт, у якому візьмуть участь 5 спортсменів з України: Дмитро Підручний (5-й стартовий номер), Артем Прима (15), Сергій Семенов (46), Антон Дудченко (69) і Руслан Ткаленко (103).