24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Російська біатлоністка відзначила українських вболівальників у Нове-Мєсто

-
Етап Кубка світу з біатлону 2020 у Нове-Мєсто / biathlonlive.com

Сьомий етап Кубка світу з біатлону 2020, у Нове-Мєсто (Чехія) відбувається без глядачів. Проте, російська спортсменка Лариса Кукліна відзначила українських фанатів, яких побачила у лісі.

Вчора, 5 березня, у чеському Нове-Мєсто відбувався жіночий спринт. Через епідемію коронавірусу, організатори етапу прийняли рішення провести гонки без глядачів на трибунах. 

Читайте також Біатлон: Семеренко прикро втратила нагороду в Нове-Мєсто, перемога Херрманн

Російська біатлоністка, яка посідала 16-ту сходинку за результатами гонки Лариса Кукліна зазначила, що на трасі були українські вболівальники, які попри порушення правил стояли в лісі біля траси та вболівали за спортсменів.

Якщо чесно, в лісі стояли вболівальники. Бачила українські прапори. Але вони не тільки українців підбадьорювали, а кричали абсолютно всім. Це чудово, – пригадала Кукліна.

Додамо, найвищою з українок стала Валентина Семеренко, яка посіла 12-те місце. Перемогу в гонці здобула німецька біатлоністка Деніз Херманн.

Сьогодні на вболівальників біатлону чекає чоловічий спринт, у якому візьмуть участь 5 спортсменів з України: Дмитро Підручний (5-й стартовий номер), Артем Прима (15), Сергій Семенов (46), Антон Дудченко (69) і Руслан Ткаленко (103).

Помер український шахіст Богданович, який хизувався грою за Росію
сьогодні
Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
4 березня 14:25 Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували
Михайло Гема
5 березня 08:57 Українська шаблістка Ольга Харлан стала прототипом для ляльки Барбі: фото
Софія Кулай
сьогодні 09:11 Помер український шахіст Станіслав Богданович: що про нього відомо
Юрій Семенюк
5 березня 13:22 Хокеїст отримав поріз обличчя ковзаном під час матчу, йому наклали 90 швів: відео (18+)
Ігор Саджениця
5 березня 09:57 Грубі помилки арбітрів, після яких постраждали "Ворскла" та "Карпати" за видумані фоли: відео
Ігор Саджениця
Новини
Більше новин
Залиште відгук