Російська біатлоністка зробила несподівану заяву щодо свого переходу в збірну України

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Анастасія Рассказова
Анастасія Рассказова

Натуралізована українська біатлоністка Анастасія Рассказова підвела підсумки сезону, а також розповіла про свій перехід у збірну України.

Спорт 24 писав, що у серпні 2018 року росіянки Катерина Бех, Анастасія Рассказова та Оксана Москаленко отримали громадянство України і вже виступають за збірну України.

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"Чесно, взагалі нічим не задоволена в цьому сезоні. Початок ще якось більш-менш складався, показувала непоганий рівень, і сподівалася до останнього, що поїду на юніорський чемпіонат світу. Але дозволу на виступ за Україну довго не було, через це я дуже засмутилася", – сказала Рассказова у інтерв'ю biathlon.com.ua.

Жалю, що я перейшла до збірної України, у мене немає. Навпаки, є якийсь стимул працювати далі. Так, були якісь проблеми з документами, з дозволом, але це все позаду. Далі буде новий сезон – нові можливості.

До слова, інша натуралізована українка Катерина Бех вже виграла спринт та гонку переслідування на юніорському чемпіонаті світу в словацькому Брезно-Осрблі. Дівчина розповіла, з якими труднощами зіштовхнулася під час змагань та завдяки чому вдалося перемогти.

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Теги: Спорт Новини біатлону Новини Спорту
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