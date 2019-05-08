Російська бігунка Савіна, яка використовувала паспорт українки, дискваліфікована на 12 років

Російська бігунка Ксенія Савіна дискваліфікована на 12 років за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА) з посиланням на рішення трибуналу Athletics Integrity Unit (AIU).

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Спортсменка визнана винною в порушенні антидопінгових правил в пунктах "Наявність забороненої речовини в пробі", "Використання або спроба використання забороненої речовини або методу", "Фальсифікація або спроба фальсифікації будь-якої складової процесу допінг-контролю" і "Співучасть".

Термін дискваліфікації відлічується з 6 травня 2019 року, так як Савіна на міжнародних змаганнях користувалася паспортом української спортсменки Галини Сишко. Під прізвищем Сишко за три роки вона виступила 11 разів, за час відсторонення – 3 рази.

Савіна спеціалізується в бігу на середні дистанції. Вона є бронзовим призером чемпіонату Росії-2017 на 800 метрів. До 2014 року виступала за Україну, після окупації Криму стала російською спортсменкою.

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Чоловік і тренер спортсменки Олексій Савін визнаний винним в порушенні правил в пунктах "Фальсифікація або спроба фальсифікації в будь-якої складової процесу допінг-контролю" і "Співучасть". Він відсторонений на 4 роки з 3 квітня 2019 року.

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