Російська бігунка Савіна, яка використовувала паспорт українки, дискваліфікована на 12 років

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Ксенія Савіна
Ксенія Савіна / Фото з відкритих джерел

Російська бігунка Ксенія Савіна дискваліфікована на 12 років за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА) з посиланням на рішення трибуналу Athletics Integrity Unit (AIU).

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Спортсменка визнана винною в порушенні антидопінгових правил в пунктах "Наявність забороненої речовини в пробі", "Використання або спроба використання забороненої речовини або методу", "Фальсифікація або спроба фальсифікації будь-якої складової процесу допінг-контролю" і "Співучасть".

Термін дискваліфікації відлічується з 6 травня 2019 року, так як Савіна на міжнародних змаганнях користувалася паспортом української спортсменки Галини Сишко. Під прізвищем Сишко за три роки вона виступила 11 разів, за час відсторонення – 3 рази.

Савіна спеціалізується в бігу на середні дистанції. Вона є бронзовим призером чемпіонату Росії-2017 на 800 метрів. До 2014 року виступала за Україну, після окупації Криму стала російською спортсменкою.

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Чоловік і тренер спортсменки Олексій Савін визнаний винним в порушенні правил в пунктах "Фальсифікація або спроба фальсифікації в будь-якої складової процесу допінг-контролю" і "Співучасть". Він відсторонений на 4 роки з 3 квітня 2019 року.

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Теги: Новини Спорту Спорт Легка атлетика Допінг
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