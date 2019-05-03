Російська чемпіонка збила на переході пенсіонера: відео

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Діана Боцієва
Діана Боцієва

Російська чемпіонка Європи з художньої гімнастики Діана Боцієва грубо порушила правила дорожнього руху. На переході спортсменка збила пенсіонера, який переходив дорогу.

71-річний Володимир Куришев вибіг за собакою, яка опинилася на проїжджій частині. У той час всі машини стояли на світлофорі. Але неочікувано автомобіль, за кермом якого і була Діана Боцієва, раптово різко рушив з місця та збив пенсіонера та його собаку. Чоловіка зі струсом мозку, забиттям і гематомами відвезли в лікарню.

Вона не перша: Російський футболіст побив пішохода, якого мало не збив на переході. Він зламав йому ніс

Відео аварії за участі Діани Боцієвої

Боцієва виборола титул чемпіонки Європи 2008 року в командних виступах. Їй тоді було лише 15 років. При цьому що у збірну Росії дівчина потрапила в 11 років. Але все перекреслила травма ноги: кар'єру довелося залишити, дівчина стала тренером.

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Теги: Новини Росії Спорт Новини Спорту Аварії та ДТП
Джерело: 24 канал
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