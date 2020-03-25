Російська депутатка назвала перенесення Олімпіади "божою карою" за дискваліфікацію Росії

Не всі у світі засмутилися через перенесення Олімпіади на 2021 рік. В Росії в цьому побачили знак зверху як покарання організаторів за те, що вони вирішили не допустити РФ на змагання.

Таку думку висловила дворазова олімпійська чемпіонка та депутатка російської Держдуми Світлана Хоркіна в коментарі "СЭ". В коментарі виданню вона назвала перенесення Олімпійських ігор "божою карою" за те, що російських спортсменів не допустили змагання через допінг-скандал.

"На мій погляд, це все сталося, тому що не можна було ображати Росію, в тому числі й наших спортсменів. Адже не дарма в нашому гімні співається, що нашу землю зберігає Бог. Зараз розноситься така серйозна і смертельна гидота по всьому світу, але не треба було влаштовувати ці політичні пересмикування. І на мій погляд, це якесь боже покарання", – переконана Хоркіна.

До слова Олімпіаду-2020 перенесли: коли ще в історії скасовували Олімпійські ігри

Варто відзначити, що через коронавірус перенесли не лише Олімпіаду-2020 в Токіо, але й Чемпіонат Європи з футболу, частину матчів якого мав приймати російський Санкт-Петербург. А також шахову олімпіаду, проведення якої було заплановано у Москві. Не відбудеться і Чемпіонат світу з хокею.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram