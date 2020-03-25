24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Російська депутатка назвала перенесення Олімпіади "божою карою" за дискваліфікацію Росії

- Читать новость на русском
Світлана Хоркіна / Чемпионат.com

Не всі у світі засмутилися через перенесення Олімпіади на 2021 рік. В Росії в цьому побачили знак зверху як покарання організаторів за те, що вони вирішили не допустити РФ на змагання.

Таку думку висловила дворазова олімпійська чемпіонка та депутатка російської Держдуми Світлана Хоркіна в коментарі "СЭ". В коментарі виданню вона назвала перенесення Олімпійських ігор "божою карою" за те, що російських спортсменів не допустили змагання через допінг-скандал.

"На мій погляд, це все сталося, тому що не можна було ображати Росію, в тому числі й наших спортсменів. Адже не дарма в нашому гімні співається, що нашу землю зберігає Бог. Зараз розноситься така серйозна і смертельна гидота по всьому світу, але не треба було влаштовувати ці політичні пересмикування. І на мій погляд, це якесь боже покарання", – переконана Хоркіна.

До слова Олімпіаду-2020 перенесли: коли ще в історії скасовували Олімпійські ігри

Варто відзначити, що через коронавірус перенесли не лише Олімпіаду-2020 в Токіо, але й Чемпіонат Європи з футболу, частину матчів якого мав приймати російський Санкт-Петербург. А також шахову олімпіаду, проведення якої було заплановано у Москві. Не відбудеться і Чемпіонат світу з хокею.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Новини Росії Олімпіада-2020
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 14:05 Рівно 14 років тому Шевченко забив свій останній гол за "Мілан" в Італії – відео
Софія Кулай
22 березня 10:36 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
23 березня 15:37 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
сьогодні 08:15 Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією
Софія Кулай
24 березня 22:29 Без залу і гантелей: тренування для ніг, яке можна повторити вдома
Катерина Козачинська
Новини
Більше новин
Залиште відгук