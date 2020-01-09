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Російська фігуристка впала з 5-метрової висоти під час репетиції відкриття юнацької Олімпіади

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Російська фігуристка розбилася під час репетиції (фото ілюстративне) / onsmi

35-річна фігуристка з Росії постраждала під час репетиції церемонії відкриття юнацьких Олімпійських ігор.

Під час репетиції, яка пройшла ще 7 січня на льодовій арені, артистка впала раптово на лід з підвішеної до стелі металевої кільцевої системи. Вона впала з висоти в 5 метрів на лід. На даний момент росіянка перебуває в лікарні Лозаннського університету, де проходить лікування. 

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Прізвище росіянки не вказується. Відомо тільки, що їй 35 років і в даний час вона проживає в Німеччині. Вона не є учасницею змагань (адже там виступають лише діти до 18 років).

The Sun з посиланням на поліцію в Лозанні пише, що в конструкції підвіски несправності не виявлені та, швидше за все, нещасний випадок стався "внаслідок втрати спортсменкою рівноваги". Однак прокуратура відкрила кримінальне провадження. Видання вказує, що стан постраждалої є важким.

"МОК і оргкомітет Ігор в Лозанні бажають виконавиці швидкого і повного одужання", – йдеться в повідомленні організаторів.

Юнацькі Олімпійські ігри пройдуть в Лозанні з 9 по 22 січня. Спортсмени віком 15-18 років з більш ніж 70 країн розіграють 81 комплект медалей в 16 видах спорту. Змагання пройдуть в біатлоні, лижних гонках, хокеї, гірськолижному спорті, фігурному катанні, лижному двоборстві, шорт-треку, ковзанярському спорті, стрибках на лижах з трампліна, бобслей, скелетоні, санному спорті, керлінгу, фрістайлі, сноуборді та скі-альпінізмі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Фігурне катання ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри
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