Російська команда втратила перемогу у гонці "24 години Ле-Мана" через деталь вартістю 10 центів

Причиною втрати командою G-Drive Racing лідерства і перемоги у класі LMP2 у гонці "24 години Ле-Мана" стала деталь вартістю 10 центів.

Роман Русінов їхав з 1,5-хвилинною перевагою над екіпажем Signatech Alpine і поїхав на 28-й піт-стоп команди G-Drive Racing. Машина Aurus 01 не запустилася, аби повернутися на трасу, про це повідомляє ua.motorsport.com.

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Це сталося через проблему з проводкою і призвело до втрати 20 хвилин. Коли Русінов повернувся на трек, то програвав лідеру класу LMP2 чотири кола і опинився на шостому місці.

Удруге за останній рік перемога вислизнула з рук Верня. Торік команду позбавили перемоги через використання нелегального паливного обладнання для заправки машини.

Це була дрібна деталь вартістю 10 центів, за допомогою якої машина заводилася. Ця деталь зламалася, тому перезапустити машину не змогли. Нам знадобилося трохи часу, аби з’ясувати, що сталося, та замінити деталь. Я дуже розчарований. Щоправда, я не перший, з ким таке трапилося. Це дуже жорстко, але це магія Ле-Мана,

– розповів Вернь.

Також він додав, що до затримки у боксах команда їхала у "консервативному" темпі починаючи з цього часу перегонів протягом 171 кола. Двоє лідерів змінювали один одного декілька разів протягом перших годин гонки.

Що таке 24 години Ле-Мана?

Найвідоміші автомобільні перегони на витривалість, що проходять щорічно недалеко від французького міста Ле-Ман. Організатором змагання виступає Західний автоспортивний клуб Франції.



Перша гонка відбулася 26-27 травня 1923 року, надалі змагання проходили в червні (за винятком 1968 року, коли через студентську революцію були перенесені на вересень.



Змагання проходять на трасі Сарт, довжина якої становить 13 650 м (8,482 милі). У перегонах беруть участь близько 60 (у 2019 році список учасників був розширений до 62-х машин) автомобілів, що стартують одночасно. Переможцем оголошується екіпаж, автомобіль якого проїхав за 24 години найбільшу відстань.

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