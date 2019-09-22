Російська тенісистка намагалася продати місце на турнірі в США

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Ірина Хромачова
Ірина Хромачова / Фото з відкритих джерел

24-річна росіянка Ірина Хромачова на місяць відсторонена від тенісу за спробу продати своє місце в кваліфікації турніру WTA Premier Mandatory в Індіан-Уеллс у березні цього року.

Як повідомляється в заяві Tennis Integrity Unit, москвичка була готова відмовитися від участі на турнірі в користь іншої тенісистки. В обмін на це вона повинна була отримати певну суму.

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Той матч Хромачёва програла і потім зазнала ще три поразки на грунтових турнірах в квітні. З тих пір росіянка не виходила на корт.

За порушення правил антикорупційної програми Ірина також умовно дискваліфікована на два місяці і вона повинна буде заплатити 3 тисячі доларів штрафу, що практично дорівнює призовим за перший раунд кваліфікації в Індіан-Уеллсі.

Зазначимо, що в лютому 2017 року Хромачова піднімалася на 89-ю позицію в рейтингу WTA. У п'ятницю росіянка повідомила, що в квітні їй був діагностований мононуклеоз і на даний момент вона проходить лікування.

На даний момент Ірина Хромачова займає 274-е місце в рейтингу WTA.

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Теги: Спорт Новини Росії Теніс
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