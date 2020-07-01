Російські журналісти знають мою позицію і через це не підходять, – біатлоніст Підручний
Чемпіон світу 2019 року з біатлону українець Дмитро Підручний часто проявляє громадянську позицію та критикує Росі. Дмитро розповів, чи не має проблем через свої політичні заяви.
В інтерв'ю "Главкому" Підручний заявив, що не має проблем у спілкуванні з росіянами. Також він пояснив, чому не спілкується з російськими журналістами.
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З російськими спортсменами відносини нормальні
28-річний Підручний сказав, що мало спілкується з російськими біатлоністами. Втім, він каже, що має нормальні відносини з ними.
"Хоча з їхніми спортсменами в мене стосунки нормальні. Я не засуджую їх всіх поголовно. Там є хороші люди, які підтримують Україну і розуміють. Зі спортсменами ми на політичні теми не розмовляємо", – сказав спортсмен.
Щодо російських журналістів, за словами Дмитра, вони знають його погляди, тому не підходять.
А російські журналісти знають мою позицію і, мабуть, через це до мене й не підходять. Думаю, вони розуміють, що я їм скажу,
– заявив Дмитро.
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Заява Дмитра про росіянина Логінова
- Взимку під час чемпіонату світу в Антхольці (Італія) Дмитро став на захист росіянина Олександра Логінова.
- До Логінова, який свого часу відбув дискваліфікацію за допінг, увірвалася італійська поліція та провела обшуки у день гонки.
- На думку Підручного, такі заходи потрібно робити не в день змагань.
- Водночас Дмитро засудив допінг російських спортсменів та покривання російською владою порушень.