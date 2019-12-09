Російські фанати влаштували демарш під час футбольних матчів, масово покинувши стадіони: фото

У Росії розпочалося протистояння футбольних фанатів та правоохоронців. Причиною стала затримка вболівальників московського "Спартака" перед матчем у Санкт-Петербурзі. Вболівальники організували масовий протест на інших матчах, покинувши трибуни.

Причиною для протестів стали події 1 грудня. Тоді мав відбутися матч "Зеніт" – "Спартак". Однак вболівальників московського клубу почали затримувати у Санкт-Петербурзі за день до матчу та в день гри. Серед тих, хто затримував фанатів, були не тільки поліцейські, але і співробітники Головного управління по протидії екстремізму МВС Росії. Сумарно за день до матчу було затримано майже 90 осіб.

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Більшість затриманих вболівальників були затримані на 15 діб. Хоча дехто відбувся штрафом. Однак вболівальник "Спартака" Валерій Бевз був оштрафований на 5 тисяч рублів. Також йому заборонили відвідувати футбольні матчі на 1,5 роки. Причиною стали образи в бік футболіста Артема Дзюби.

Після цього вболівальники "Спартака" виступили з пропозицією до фанатів інших російських клубів покинути матчі на 30-й хвилині через такі дії поліції. Окремо на цих матчах дісталося й Артему Дзюбі.

До акції приєдналися вболівальники "Ростова", "Крила Рад", "Сочі", "Зеніту", "Уралу" та інших клубів. Фото виклали в telegram-каналі "Мог Дома Сидеть".

При цьому коли про акцію стало відомо, вболівальники почали отримували повідомлення від Головного управління по протидії екстремізму МВС Росії з погрозами, пише видання "Фонтанка".