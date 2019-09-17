Російські футболісти Кокорін і Мамаєв вийшли на волю, під час їх звільнення постраждав журналіст

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Кокорін та Мамаєв вийшли на волю
Кокорін та Мамаєв вийшли на волю / Медиазона

Російські футболісти-забіяки Олександр Кокорін та Павло Мамаєв, а також брат Олександра Кирило, вийшли на волю. Вони вийшли з колонії завдяки умовно-достроковому звільненню.

Нагадаємо, 6 вересня суд підтримав клопотання футболістів і брата Кокоріна про УДЗ. Четвертий фігурант справи, Олександр Протасовицький, поки не отримав УДЗ.

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За Кокоріним на чорному позашляховику приїхав Кирило Логінов – його вітчим. При цьому під час руху під стінами колонії він зачепив одного з журналістів, наїхавши йому на ногу. За потерпілим приїхала швидка допомога. Пізніше поліцейські сказали, що підстав для затримання вітчима Кокоріна немає, його відпустили. Журналісту перебинтували ногу.

Історія Кокоріна та Мамаєва7 жовтня у Санкт-Петербурзі клуб "Зеніт", у якому виступає Кокорін, приймав "Краснодар" Мамаєва. Останній забив гол у цьому матчі, але виграв "Зеніт". Після цього обоє футболістів відправилися до Москви святкувати десятиліття своєї дружби. Вже у Москві гравці напідпитку побили водія на парковці, після чого розпочали бійку з відвідувачами у кафе. Постраждалим виявився один з чиновників.

10 жовтня футболістів затримали й помістили в ізолятор тимчасового тримання за побиття чиновників у центрі Москви. 11 жовтня відбулися очні ставки з постраждалими, а 12 жовтня було прийнято рішення про запобіжний захід. Спочатку Кокорін та Мамаєв були затримані в СІЗО до 8 грудня. Згодом їхній арешт неодноразово продовжували.

8 травня Пресненський суд Москви засудив Павла Мамаєва до одного року і п'яти місяців позбавлення волі в колонії загального режиму, Олександра Кокоріна – до року і шести місяців. Вирок суду також отримали Кирило Кокорін – 1,5 роки колонії, та Олександр Протасовицький – рік і п'ять місяців колонії. Усі отримали ті терміни, які для них вимагав прокурор.

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Теги: Новини Росії Спорт Футбол Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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