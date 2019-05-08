Російські футболісти Кокорін та Мамаєв отримали реальні терміни

445 Читать новость на русском
Кокорін і Мамаєв отримали вирок суду - новини 2019
Кокорін та Мамаєв отримали вирок суду

Російські футболісти Олександр Кокорін та Павло Мамаєв отримали вирок суду. Пресненський суд Москви засудив півзахисника "Краснодара" Павла Мамаєва до одного року і п'яти місяців позбавлення волі в колонії загального режиму, нападника "Зеніту" Олександра Кокоріна – до року і шести місяців.

Вирок суду також отримали Кирило Кокорін (молодший брат Олександра Кокоріна) – 1,5 роки колонії, та Олександр Протасовіцкій – рік і п'ять місяців колонії, передає "Дождь". Усі отримали ті терміни, які для них вимагав прокурор.

До слова: Скандальний екс-футболіст збірної Росії Мамаєв зіграв матч за тюремні команди

За словами судді, "виправлення можливе тільки в колонії загального режиму". Знаряддя злочину, дерев'яний стілець, згідно з судовим рішенням повинні знищити.

У чому звинуватили Мамаєва та Кокоріна

blog_ava
Яку зарплату отримав Порошенко за 5 років на посаді президента
сьогодні
8094
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Новини Росії
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Російські футболісти Кокорін та Мамаєв отримали реальні терміни
сьогодні 16:42 Російські футболісти Кокорін та Мамаєв отримали реальні терміни
445
Хто з відомих спортсменів відвідав Met Gala: фото незвичних костюмів
7 травня 18:08 Хто з відомих спортсменів відвідав Met Gala: фото незвичних костюмів
567
На перегляд у "Динамо" прибув російський футболіст
7 травня 15:45 На перегляд у "Динамо" прибув російський футболіст
1150
День в історії – 10 років фразі "Де Динамо, де?" після півфіналу Кубка УЄФА "Шахтар" – "Динамо"
7 травня 14:47 День в історії – 10 років фразі "Де Динамо, де?" після півфіналу Кубка УЄФА "Шахтар" – "Динамо"
267
"Мілан" переміг "Болонью" у напруженому матчі з трьома вилученнями: відео
7 травня 13:11 "Мілан" переміг "Болонью" у напруженому матчі з трьома вилученнями: відео
215
Новини
Більше новин
Залиште відгук