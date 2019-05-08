Російські футболісти Кокорін та Мамаєв отримали реальні терміни

Російські футболісти Олександр Кокорін та Павло Мамаєв отримали вирок суду. Пресненський суд Москви засудив півзахисника "Краснодара" Павла Мамаєва до одного року і п'яти місяців позбавлення волі в колонії загального режиму, нападника "Зеніту" Олександра Кокоріна – до року і шести місяців.

Вирок суду також отримали Кирило Кокорін (молодший брат Олександра Кокоріна) – 1,5 роки колонії, та Олександр Протасовіцкій – рік і п'ять місяців колонії, передає "Дождь". Усі отримали ті терміни, які для них вимагав прокурор.

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За словами судді, "виправлення можливе тільки в колонії загального режиму". Знаряддя злочину, дерев'яний стілець, згідно з судовим рішенням повинні знищити.

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