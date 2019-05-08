Російські футболісти Кокорін та Мамаєв отримали реальні терміни
Російські футболісти Олександр Кокорін та Павло Мамаєв отримали вирок суду. Пресненський суд Москви засудив півзахисника "Краснодара" Павла Мамаєва до одного року і п'яти місяців позбавлення волі в колонії загального режиму, нападника "Зеніту" Олександра Кокоріна – до року і шести місяців.
Вирок суду також отримали Кирило Кокорін (молодший брат Олександра Кокоріна) – 1,5 роки колонії, та Олександр Протасовіцкій – рік і п'ять місяців колонії, передає "Дождь". Усі отримали ті терміни, які для них вимагав прокурор.
До слова: Скандальний екс-футболіст збірної Росії Мамаєв зіграв матч за тюремні команди
За словами судді, "виправлення можливе тільки в колонії загального режиму". Знаряддя злочину, дерев'яний стілець, згідно з судовим рішенням повинні знищити.
У чому звинуватили Мамаєва та Кокоріна
- 7 жовтня у Санкт-Петербурзі клуб "Зеніт", у якому виступає Кокорін, приймав "Краснодар" Мамаєва. Останній забив гол у цьому матчі, але виграв "Зеніт". Після цього обоє футболістів відправилися до Москви святкувати десятиліття своєї дружби.
- Вже у Москві гравці напідпитку побили водія на парковці, після чого розпочали бійку з відвідувачами у кафе. Постраждалим виявився один з чиновників.
- 10 жовтня футболістів затримали й помістили в ізолятор тимчасового тримання за побиття чиновників у центрі Москви. 11 жовтня відбулися очні ставки з постраждалими, а 12 жовтня було прийнято рішення про запобіжний захід. Спочатку Кокорін та Мамаєв були затримані в СІЗО до 8 грудня. Згодом їхній арешт неодноразово продовжували.