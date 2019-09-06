Російські футболісти-забіяки Кокорін та Мамаєв достроково вийшли на волю

У Росії суд достроково звільнив футболістів Олександра Кокоріна та Павла Мамаєва. За УДЗ (умовно-дострокове звільнення) вийшов і брат Кокоріна Кирило.

Причиною для УДЗ стало те, що під час перебування під вартою "футболісти внесли великий вклад в пропаганду здорового способу життя, гідно себе зарекомендували. Завдяки їм в СІЗО створюються спортивні майданчики, турніки, поперечини, бруси, закуповується спортивний інвентар, а більша частина ув'язнених, "які раніше просто сиділи та курили, завдяки футболістам стали вести здоровий спосіб життя". Також в їхньому колективі стало менше дрібних порушень і більше дисципліни", – йдеться в повідомленні російських ЗМІ.

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Відтак футболісти відсиділи, разом з терміном перебування в СІЗО, майже 11 місяців.

Історія Кокоріна та Мамаєва7 жовтня у Санкт-Петербурзі клуб "Зеніт", у якому виступає Кокорін, приймав "Краснодар" Мамаєва. Останній забив гол у цьому матчі, але виграв "Зеніт". Після цього обоє футболістів відправилися до Москви святкувати десятиліття своєї дружби. Вже у Москві гравці напідпитку побили водія на парковці, після чого розпочали бійку з відвідувачами у кафе. Постраждалим виявився один з чиновників.



10 жовтня футболістів затримали й помістили в ізолятор тимчасового тримання за побиття чиновників у центрі Москви. 11 жовтня відбулися очні ставки з постраждалими, а 12 жовтня було прийнято рішення про запобіжний захід. Спочатку Кокорін та Мамаєв були затримані в СІЗО до 8 грудня. Згодом їхній арешт неодноразово продовжували.



8 травня Пресненський суд Москви засудив Павла Мамаєва до одного року і п'яти місяців позбавлення волі в колонії загального режиму, Олександра Кокоріна – до року і шести місяців. Вирок суду також отримали Кирило Кокорін – 1,5 роки колонії, та Олександр Протасовіцкій – рік і п'ять місяців колонії. Усі отримали ті терміни, які для них вимагав прокурор.