Російські спортсмени 30 разів за січень порушили антидопінгові правила
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Три десятки випадків порушення спортсменами правил доступності для допінг-тестування було виявлено Російським антидопінговим агентством (РУСАДА) в січні.
У 14 випадках мова йде про пропущені тести, в 16 - про ненадання інформації про місцеперебування, повідомляє ТАСС.
До слова: WADA виявила маніпуляції з даними 145 з 298 спортсменів Росії
За правилами всесвітнього антидопінгового кодексу всі спортсмени, включені в пул допінг-тестування, зобов'язані у своєму профілі в системі контролю ADAMS вказувати місцеперебування в певний період часу. Якщо правила доступності будуть порушені спортсменом тричі протягом 12 місяців, він може отримати дискваліфікацію на строк до чотирьох років.
Допінговий скандал з Росією
- У вересні виконком WADA ініціював розгляд питання про невідповідність Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) міжнародного кодексу у зв'язку з виявленими змінами в базі даних московської лабораторії, яка містить дані перевірки російських спортсменів за період з 2012 по 2015 рік.
- 9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства погодився з рекомендаціями комітету щодо відповідності та позбавив РУСАДА статусу. Причина – російська сторона вносила зміни в базу даних Московської лабораторії. Саму Московську антидопінгову лабораторію позбавили ліцензії.
- Крім того, Росію відсторонили на 4 роки від великих міжнародних змагань (чисті спортсмени зможуть виступати в нейтральному статусі), а також позбавили права проведення великих турнірів протягом 4 років. Серед цих змагань – Олімпіади та Чемпіонат світу з футболу-2022.
- Якби російська збірна пробилася на ЧС-2022, то футболісти виступали б під нейтральним прапором і кожен з них окремо проходив би допуск на турнір.
- У РУСАДА був 21 день на подачу апеляції до Спортивного арбітражного суду (CAS). Вони ним скористалися.
- WADA відправило запит до Спортивного арбітражного суду (CAS) на проведення публічних слухань у справі Російського антидопінгового агентства.
- 5 лютого видання beIN Sports повідомило, що Всесвітнє антидопінгове агентство вирішило відсторонити збірну Росії від участі в Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Однак ні ФІФА, ні WADA не підтвердили цієї інформації.
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