Російські спортсмени 30 разів за січень порушили антидопінгові правила

Три десятки випадків порушення спортсменами правил доступності для допінг-тестування було виявлено Російським антидопінговим агентством (РУСАДА) в січні.

У 14 випадках мова йде про пропущені тести, в 16 - про ненадання інформації про місцеперебування, повідомляє ТАСС.

До слова: WADA виявила маніпуляції з даними 145 з 298 спортсменів Росії

За правилами всесвітнього антидопінгового кодексу всі спортсмени, включені в пул допінг-тестування, зобов'язані у своєму профілі в системі контролю ADAMS вказувати місцеперебування в певний період часу. Якщо правила доступності будуть порушені спортсменом тричі протягом 12 місяців, він може отримати дискваліфікацію на строк до чотирьох років.

Допінговий скандал з Росією