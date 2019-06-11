Російських баскетболістів зухвало пограбували прямо під час матчу: відео

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Російських баскетболістів зухвало пограбували прямо під час матчу
Російських баскетболістів зухвало пограбували прямо під час матчу / championat.com

Поки гравці російського баскетбольного клубу "Хімки" намагалися затягнути фінальну серію Єдиної ліги ВТБ проти московського ЦСКА, їх речі з роздягальні вкрали.

Невідомий молодий чоловік виніс гроші, годинник, прикраси. Це сталося на початку гри, а відомо про це стало під час великої перерви, коли баскетболісти зайшли всередину.

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Капітан "Хімок" Сергій Моня відразу ж попросив співробітників баскетбольного центру перевірити камери й опублікував у своєму Instagram фотографії можливого злочинця.

Пізніше ці фотографії з'явилися в соцмережах захисника "хімчан" Олексія Шведа, який в матчі участі не брав через травму ноги.

На потенційному грабіжнику висіла акредитація, ймовірно – преси. Хто це такий, невідомо, працівники арени й клубу кажуть, що ніколи раніше його не бачили. Зараз фотографіями займаються поліцейські, які розшукують злодія і перевіряють, чи були у нього спільники.

Пізніше стало відомо, що зображений на фотографіях хлопець заходив і в роздягальню ЦСКА. Просився в туалет і намагався пройти крізь тренерський штаб "армійців". Він пройшов, але його швидко звідти вивели. Взяти він нічого не встиг.

Спочатку журналісти писали, що в Отелло Хантера пропав годинник, але пізніше сам центровий сказав, що у нього все на місці.

Пізніше з'явилося відео пограбування роздягальні команди.

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Баскетбол
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