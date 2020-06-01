Побитий українським бійцем Аскаром Можаровим російський блогер Максим Мернес виявився сином засновника МММ Сергія Мавроді. Мернес вирішив змінити прізвище через репутацію батька.

Підтримка Мавродіа допомогла Мернесу

Про те, що 24-річний Мернес син Мавроді, повідомляє сайт klitschko-brothers. Натомість блогер відмовився коментувати своє особисте життя.

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Як інформує klitschko-brothers, протягом останніх семи років Мернес проживає у Таїланді. Він здобув освіту в університеті Бангкока.

Наразі він живе в Пхукеті, де володіє нерухомістю. Саме у цьому місці він був побитий Можаровим.

Фінансовий стан росіянина оцінюється у шість мільйонів доларів. Повідомляється, що гроші Мернес заробив на операціях з криптовалюти.

Мернес – автор книг "Економіка цифрової ери", "Трансерфінг мислення" і "Мій шлях до мільйона доларів".

За даними сайту, підтримка Мавродія допомогла Мернесу на початку його діяльності. Через репутацію Мавроді його син просто вирішив змінити прізвище.

Хто такий Мавроді? Засновник АТ "МММ", яке розглядається як класична і найбільша в історії Росії фінансова піраміда, що оперувала у своїй діяльності білетами МММ. Формально був засуджений за несплату податків на велику суму. Помер у 2018 році.

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