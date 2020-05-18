Російський фокусник українською мовою викликав Усика на бій: відео

Російський фокусник і гуморист Володимир Поліщук, якого ще називають "Білим Тайсоном" кинув виклик українському боксеру Олександру Усику.

Володимир Поліщук опублікував в Facebook "виклик" українському боксеру Олександру Усику та зробив це на українській мові, повідомляє 24 канал.

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Подібний виклик є гумористичним поданням, в якому автор намагається висміяти тих, хто викликає Усика на бій, особливо українського борця Богдана Грицая.

Усик – Грицай: причини конфлікту

32-річний Усик знявся у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес". Фільм вихваляє єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.

У результаті Усика і Василя Ломаченка, який теж знявся у фільмі, внесли у базу "Миротворець".

Після цього з'явилося звернення Грицая, який запропонував Усику провести бій без правил. Як пояснив Грицай, він не кидав виклик Усику, а прийняв його від боксера.

Богдан вважає, що Усик кинув виклик своїм відео, яке Усик розмістив в інстаграмі. В ньому боксер нокаутує "диванних експертів".

Слід зазначити, що відео з'явилося 4 травня, а фільм "Здрастуй, брате! Христос воскрес", 5-го травня. Таким чином, це не була відповідь Усика на критику за участь у релігійному фільмі. Ймовірно, це була відповідь Івану Редкачу.

Усик записав нове відео, в якому прийняв виклик Грицая. Однак Усик готовий битися тільки за правилами боксу.

У відповідь Богдан сказав, що бій за правилами боксу для нього неприпустимий.

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