Російський коментатор: Запропонуйте Суркісу посадити на лавку тіло Лобановського

Відомий коментатор Василь Уткін під час дебатів з футбольним агентом Дмитром Селюком прокоментував відхід екстренера "Динамо" Юрія Сьоміна з посади головного тренера "Локомотива".

Відповідне відео дебатів опубліковане на Youtube-каналі "Едим спорт".

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"Реал" щороку виходить в Лігу чемпіонів... І іноді змінює головного тренера. Юпп Хайнкес виграв у "Баварії» Кубок чемпіонів та був замінений після закінчення контракту. Це що за аргументи за рівнем? Ну да, буває так, буває сяк. Мені важко протистояти якимось очевидним істинам. Всі говорять абсолютно очевидні речі. Але яке це має відношення до того, що Сьомін – це найкращий варіант на найближчі два-три роки? Будь ласка, аргументуйте", – зазначив Уткін.

В іншому випадку, Дмитро, давайте ви зв'яжетеся зі своїм другом Ігорем Суркісом, якого я теж люблю, і запропонуйте йому що-небудь зробити з тілом Валерія Лобановського. Посадити його на тренерську лавку, наприклад. Він, зрештою, найзаслуженіший в історії київського "Динамо". Або давайте говорити серйозно про те, що буде, а не про те, що було чи є.

Раніше "Локомотив" офіційно заявив про те, що клуб не буде продовжувати контракт із Сьоміним, який закінчується 31 травня. Новим головним тренером "Локомотива" стане 40-річний сербський фахівець Марко Ніколіч.

З 2008-го по 2009-й і з 2010-го по 2012 роки Сьомін тренував київське "Динамо".

Юрій Сьомін відмовився від покупки 16-річного Неймара в російський "Локомотив" у 2007 році.

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