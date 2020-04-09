Російський боксер Бетербієв готовий провести реванш з Гвоздиком

Український боксер Олександр Гвоздик може вдруге зустрітися з росіянином Артуром Бетербієвим. Чемпіон світу за версіями WBC та WBA готовий дати реванш українцю.

Росіянин заявив, що його цікавлять великі бої. Тому, за словами Бетербієва, він зустрінеться з Гвоздиком, якщо той знову стане чемпіоном світу.

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Зазвичай реваншу вимагають, коли людина від очманілого удару впала, або роздільне рішення суддів. А так... Якщо в майбутньому доведеться з ним зустрітися, то ніяких проблем. Для мене це теж буде цікаво. Хоча я з ним боксував двічі. У любителях я його перемагав і в професіоналах,

– сказав Артур в інтерв'ю Sport-express.ru.

Бетербієв переконує, що наразі сенсу проводити реванш з Гвоздиком немає.

"Але раптом він стане чемпіоном світу, у нього буде пояс. Тоді буду радий з ним побоксувати ще раз", – додав Артур.

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Як завершися бій Гвоздика й Бетербієва

Боксери зустрілися 19 жовтня 2019 року. Це був об'єднавчий поєдинок за титули WBC і IBF у напівважкій вазі. Пояс WBC належав Гвоздику.

Український боксер перемагав росіянина по очках. Однак у десятому раунді Артур тричі відправив Гвоздика у нокдаун, після чого рефері зупинив бій.

Поразка стала першою для Гвоздика у професійній кар'єрі. Бетербієв же виграв 15-й поспіль бій достроково. За поєдинок обидва боксери заробили по 1,5 мільйона доларів.

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