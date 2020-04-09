24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Російський боксер Бетербієв готовий провести реванш з Гвоздиком

- Читать новость на русском
Російський боксер Бетербієв готовий провести реванш з Гвоздиком / globallookpress.com

Український боксер Олександр Гвоздик може вдруге зустрітися з росіянином Артуром Бетербієвим. Чемпіон світу за версіями WBC та WBA готовий дати реванш українцю.

Росіянин заявив, що його цікавлять великі бої. Тому, за словами Бетербієва, він зустрінеться з Гвоздиком, якщо той знову стане чемпіоном світу.

Читайте також Гвоздик розповів про поразку Бетербієву: Проблеми були комплексні

Зазвичай реваншу вимагають, коли людина від очманілого удару впала, або роздільне рішення суддів. А так... Якщо в майбутньому доведеться з ним зустрітися, то ніяких проблем. Для мене це теж буде цікаво. Хоча я з ним боксував двічі. У любителях я його перемагав і в професіоналах,
– сказав Артур в інтерв'ю Sport-express.ru.

Бетербієв переконує, що наразі сенсу проводити реванш з Гвоздиком немає.

"Але раптом він стане чемпіоном світу, у нього буде пояс. Тоді буду радий з ним побоксувати ще раз", – додав Артур.

До речі Український боксер хоче повернути свій пояс у російського чемпіона

Як завершися бій Гвоздика й Бетербієва

Боксери зустрілися 19 жовтня 2019 року. Це був об'єднавчий поєдинок за титули WBC і IBF у напівважкій вазі. Пояс WBC належав Гвоздику.

Український боксер перемагав росіянина по очках. Однак у десятому раунді Артур тричі відправив Гвоздика у нокдаун, після чого рефері зупинив бій.

Поразка стала першою для Гвоздика у професійній кар'єрі. Бетербієв же виграв 15-й поспіль бій достроково. За поєдинок обидва боксери заробили по 1,5 мільйона доларів.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Олександр Гвоздик Гвоздик – Бетербієв
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:31 УЄФА може скоротити кількість міст для проведення Євро-2020
Софія Кулай
5 квітня 18:31 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
8 квітня 11:37 Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією
Софія Кулай
8 квітня 10:33 Як і де можна займатися спортом під час карантину
Ігор Саджениця
6 квітня 20:38 Усик шокував мережу гарматною роботою рук на тренуванні: відео
Юрій Семенюк

Новини
Більше новин