Російський боксер Бетербієв готовий провести реванш з Гвоздиком
Український боксер Олександр Гвоздик може вдруге зустрітися з росіянином Артуром Бетербієвим. Чемпіон світу за версіями WBC та WBA готовий дати реванш українцю.
Росіянин заявив, що його цікавлять великі бої. Тому, за словами Бетербієва, він зустрінеться з Гвоздиком, якщо той знову стане чемпіоном світу.
Читайте також Гвоздик розповів про поразку Бетербієву: Проблеми були комплексні
Зазвичай реваншу вимагають, коли людина від очманілого удару впала, або роздільне рішення суддів. А так... Якщо в майбутньому доведеться з ним зустрітися, то ніяких проблем. Для мене це теж буде цікаво. Хоча я з ним боксував двічі. У любителях я його перемагав і в професіоналах,
– сказав Артур в інтерв'ю Sport-express.ru.
Бетербієв переконує, що наразі сенсу проводити реванш з Гвоздиком немає.
"Але раптом він стане чемпіоном світу, у нього буде пояс. Тоді буду радий з ним побоксувати ще раз", – додав Артур.
До речі Український боксер хоче повернути свій пояс у російського чемпіона
Як завершися бій Гвоздика й Бетербієва
Боксери зустрілися 19 жовтня 2019 року. Це був об'єднавчий поєдинок за титули WBC і IBF у напівважкій вазі. Пояс WBC належав Гвоздику.
Український боксер перемагав росіянина по очках. Однак у десятому раунді Артур тричі відправив Гвоздика у нокдаун, після чого рефері зупинив бій.
Поразка стала першою для Гвоздика у професійній кар'єрі. Бетербієв же виграв 15-й поспіль бій достроково. За поєдинок обидва боксери заробили по 1,5 мільйона доларів.
Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.
Читайте також
-
Менеджеркою хокейного клубу "Берн" стала одна із найкрасивіших хокеїсток світусьогодні , 13:57
-
Фергюсон – Гейджі: з'явився гарячий проморолик бою – відеосьогодні , 13:37
-
Тоні Фергюсон – Джастін Гейджі: прогноз букмекерів на бій UFC 249сьогодні , 12:44
-
Українські футболісти втрачають вартість, відновлення футболу в Україні: новини спорту 8 квітнясьогодні , 07:15
-
Офіційно: американець Хейні відновлений у статусі чемпіона WBC у вазі українця Ломаченкасьогодні , 10:56
-
УЄФА може скоротити кількість міст для проведення Євро-2020сьогодні , 11:31