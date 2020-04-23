Російський боксер Маскаєв розповів, як переміг Кличка: Він був прохідним суперником

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі росіянин Олег Маскаєв у 1990 році переміг українця Віталія Кличка. Спортсмени зустрілися у півфіналі чемпіонату збройних сил СРСР у Ташкенті. Маскаєв переміг достроково.

В інтерв'ю ютуб-каналу "Ушатайка" Маскаєв згадав свою перемогу над Віталієм Кличком. За словами росіянин, тоді Кличко був прохідним суперником для нього.

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"Я був в ударі і добре відчував себе морально. Для мене в той час Кличко був ніхто. Вже потім Віталій почав вигравати і підніматися. А в той час він був прохідним суперником. Я пройшов його в першому раунді. Пам'ятаю, що два рази потрапив по ньому, збив його з ніг. Навіть рефері Кокошкін не рахував", – розповів Олег.

За словами росіянина, тренер Кличка викинув на ринг рушник, що означало поразку українця.

"Він зрозумів, що йому там робити зі мною нічого. Тому бій і зупинили", – сказав Олег.

Окрім того, російський боксер поставив під сумнів можливу травму Кличка.

"Віталій каже, що зламав руку. Як він міг зламати руку, якщо жодного разу не завдав удару? З кутка в куток літав, а потім два рази підсів на дупу. Треба було відкривати рахунок, але Кокошкін сказав, що я б'ю відкритою рукавицею. Як відкритою рукавицею, коли він на дупі сидить?

Потім рушник викинули, і бій був зупинений. Я тоді був уже неодноразовим чемпіоном Спортивного клубу армії. Того року в черговий раз переміг", – резюмував Маскаєв.

Що відомо про Маскаєва? Колишній російський боксер, який виступав у важкій ваговій категорії. Чемпіон світу за версією WBC (2006-2008). Усього провів 46 поєдинків, здобув 39 перемог та 7 разів зазнавав поразок.

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