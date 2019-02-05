Російський боксер не хоче боксувати з Гвоздиком, який розпочав підготовку до наступного бою

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Ковальов не хоче боксувати з Гвоздиком
Ковальов не хоче боксувати з Гвоздиком / GETTY IMAGES

Чемпіон світу за версією WBO в напівважкій вазі росіянин Сергій Ковальов зізнався, що не хотів би боксувати з чемпіоном світу за версією WBC українцем Олександром Гвоздиком.

Ковальов заявив, що він з Гвоздиком хороші товариші, тому хотів би уникнути поєдинку.

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"Не хотілося б звичайно. Ми хороші товариші. Тим більше Саня тільки став чемпіоном. І, напевно, він теж не хоче зайвий раз ризикувати. Йому теж хочеться заробити грошей. З поясом бої продаються набагато дорожче. Тим більше ми в одного менеджера, а є й інші чемпіони, бої з якими були б цікаві всім", – цитує Ковальова "Советский спорт".

Також росіянин розповів про подальші кар'єрні плани, виключивши перехід у першу важку вагу.

"Я маленький. З Сашком Усиком стояв у парах і зрозумів, що я маленький у цій вазі. Думки такі були. Але 91,5 кг – моя вага без тренувань. Коли починаю тренуватися, важу 90, а там хлопці "ганяють" зі 100 кг, а то й більше. П'ять-шість раундів ще потягну, а потім? Вони важчі за мене й фізично сильніші. Бракує в професійному боксі проміжної категорії між напівважкою і першою важкою вагою, в районі 85 кг. Вона напрошується. Різниця між категоріями – 11 кг, хоча між іншими дивізіонами різниця 1,5-3 кг. Трішки несправедливо", – зазначив Ковальов.

Російський боксер Сергій Ковальов у суботу, 2 лютого, повернув собі пояс чемпіона світу за версією WBO у напівважкій вазі. Одноголосним рішенням суддів він переміг Елейдера Альвареса.

Водночас українець Олександр Гвоздик почав підготовку до першого захисту титулу.

Про старт тренувального табору спортсмен повідомив у своєму Instagram, опублікувавши спільне фото з тренером Тедді Атласом.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Official camp started. @teddy_atlas

Допис, поширений Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

 

Відомо, що поєдинок Гвоздика відбудеться 30 березня у Філадельфії, однак ім'я його майбутнього опонента до сих пір не визначено.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик
Джерело: 24 Канал
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