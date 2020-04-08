Російський боксер несподівано заговорив про реванш з Володимиром Кличком
Ексчемпіон світу в суперважкому дивізіоні Олександр Повєткін (35-2-1, 24 КО) зізнався, що хотів би провести реванш з українцем Володимиром Кличком (64-5, 53 КО).
Про це він розповів у прямому ефірі Instagram промоутерської компанії "Світ боксу".
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Поки немає бажання кинути бокс. Хочеться боксувати, виступати, йти в бій. Якщо говорити, з ким більше хотілося б провести реванш, то з Володимиром Кличком. Але я не залишаю надій, що і з Джошуа ще зустрінуся. Однак мій найскладніший бій у кар'єрі – з Марко Хуком,
– сказав Повєткін.
Бій Володимир Кличко – Олександр Повєткін відбувся в жовтні 2013 року в Москві. Тоді українець переміг одноголосним рішенням суддів і захистив чемпіонські пояси WBA Super, WBO, IBF в суперважкій вазі.
Олександр Повєткін 7 липня Манчестері проведе бій з "тимчасовим" чемпіоном WBC Ділліаном Уайтом (27-1, 18 КО).
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