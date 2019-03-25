Російський боксер отримає пояс Усика й вже готується провести захист

Російський боксер Денис Лєбєдєв найближчим часом стане повноправним володарем титулу чемпіона світу за версією WBA у важкій вазі, яким володіє абсолютний чемпіон світу українець Олександр Усик.

У команді росіянина вже думають про те, проти кого Лєбєдєв захищатиме титул.

Читайте також: Усик збереже один з чемпіонських поясів

"Швидше за все, Лєбєдєв буде відновлений у статусі чемпіона світу і захистить свій титул влітку", – цитує менеджера Лєбєдєва Вадима Корнілова rsport.ria.ru.

Промоутерські торги по бою Усик – Лєбєдєв призначені на 28 березня. Мінімальна сума пропозиції складе 400 тис. доларів: 75% дістануться українцеві, а 25% – росіянину. Якщо Усик відмовиться від бою, то титул буде вакантним.

39-річний Лебедєв на професійному рингу провів 34 бої. 32 – виграв (23 нокаутом), 2 – програв. У грудні 2016- го Лебедєв поступився за очками Мурату Гассієву, якого Усик переміг у Москві.

Водночас Усик вже домовився про поєдинок у суперважкій вазі з камерунцем Карлосом Такамою. Очікується, що бій відбудеться 18 травня у Чикаго (США).

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью, відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram