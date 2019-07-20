Російський боксер переніс термінову операцію після важкого нокауту, йому вилучили частину черепа
Жахливою подією закінчився бій за звання обов'язкового претендента на пояс IBF в суперлегкій вазі. Пуерториканець Сабріель Матіас важко нокаутував росіянина Максима Дадашева.
У 11-му раунді Дадашев пропустив потужний удар зліва, але з труднощами, встояв на ногах. Матіас пішов добивати суперника, але нокаутувати не зумів.
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Кут росіянина зупинив бій після 11-го раунду. Дадашев намагався покинути ринг за допомогою декількох членів команди. Потім боксера почало рвати й парамедики на ношах доставили його у "швидку".
У машині Дадашев знепритомнів, а вже в лікарні лікарі виявили у нього набряк мозку й прийняли рішення проводити операцію. Журналіст ESPN Стів Кім у своєму Twitter повідомив, що боксер вже переніс хірургічне втручання.
Я повернувся з лікарні, Дадашев успішно переніс операцію з видалення субдуральної гематоми. У нього вилучено частину черепа, щоб зняти набряк. На цей момент боксер відновлюється після такого втручання. Довгострокових прогнозів поки не дають,
– написав він.
У свою чергу, менеджер росіянина Егіс Клімас заявив ТАСС, що після трансплантації черепа стан Дадашева ще не нормалізувався. За його словами, боксер у критичному стані.
Максим Дадашев – 28-річний російський боксер. На професійному ринзі бій проти Матіаса став 14-м для росіянина. 13 поєдинків Дадашев виграв (11 нокаутом). Росіянин учасник Європейських ігор 2015 року, майстер спорту Росії міжнародного класу.