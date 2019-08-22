Російський боксер погодився стати першим суперником Усика в суперважкій вазі

Російський суперважковаговик Андрій Федосов (31-3, 25 КО) погодився битися проти колишнього абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО).

Про це повідомляє boxingscene.com.

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Команда Федосова спочатку відмовилася від проведення бою проти Усика, бажаючи перед цим провести інший бій в жовтні, але тепер змінила своє рішення.

Бій між Олександром Усиком і Андрієм Федосовим може відбудетися 12 жовтня в Чикаго, а його трансляція пройде в прямому ефірі на DAZN.

Федосов може стати третім суперником Усика з Росії. Раніше українець побив Андрія Князєва (16-7, 9 КО) і Мурата Гассіева (26-1, 19 КО).

Українець повинен був битися проти камерунця Карлоса Такама. Однак, у ЗМІ з'явилася інформація, що двобій під загрозою зриву. Ситуацію начебто змінило те, що Карлос Такам підписав контракт з промоутерською компанією Star Boxing.

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Останній бій Олександр Усик провів в листопаді, нокаутувавши Тоні Белью. Після цього український боксер відмовився від усіх чемпіонських титулів.