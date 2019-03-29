Російський боксер, який дуже хотів бою з Усиком, може завершити кар'єру

Екс-чемпіон світу в першій важкій вазі росіянин Денис Лебедєв (32-2, 23 КО) може завершити кар'єру влітку.

Про це розповів менеджер боксера Вадим Корнілов.

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Рішення Усика відмовитися від титулу було передбачуваним, оскільки давно було відомо про наміри українця перейти у суперважку вагу. Зараз чекаємо рішення WBA. З великою часткою ймовірності Лебедєв буде відновлений у статусі чемпіона. Саме такий вердикт організації ми очікуємо, і в серпні Денис проведе захист титулу або в Росії, або в Англії. Є ймовірність, що цей бій стане останнім в кар'єрі Лебедєва,

– цитує слова Корнілова" Р-Спорт ".

Спорт 24 писав, 19 березня Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала Олександра Усика провести захист свого поясу проти росіянина Дениса Лебедєва (32-2, 23 КО). Усик у своєму Instagram оголосив про рішення відмовитися від поясу WBA.

До слова, за свою кар'єру 39-річний Денис Лебедєв здобув 32 перемоги при двох поразках.

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