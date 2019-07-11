Російський боксер, який міг битися з Усиком, несподівано завершив кар'єру

Колишній чемпіон світу WBA (Super) і IBF в першій важкій вазі Денис Лебедєв несподівано прийняв рішення завершити кар'єру. Боксер провів на професійному ринзі 34 поєдинки.

Лебедєв записав відеозвернення до вболівальників, в якому оголосив. що вирішив покінчити з боксом.

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Прийшов час розлучатися з великим спортом. Як справжній чоловік, чоловік і батько я зобов'язаний сконцентруватися на своїй великій родині й постаратися якомога більше приділити уваги своїм найріднішим людям,

– написав боксер в Instagram.

40-річний Лебедєв має у своєму активі 32 перемоги на професійному ринзі. Ще двічі росіянин програв (Марко Хуку й Мурату Гассієву). Востаннє Денис бився у листопаді 2018 року, коли переміг американця Майка Уїлсона.

Лебедєв міг зустрітися з Олександром Усиком, оскільки боксери перебували в одній ваговій категорії. Однак українець вирішив перейти в супертяжі.

Після того, як Усик відмовився від усіх поясів, саме російський боксер став чемпіоном за версією WBA, однак відмовився захищати титул.