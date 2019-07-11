Російський боксер, який міг битися з Усиком, несподівано завершив кар'єру

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Денис Лебедєв
Денис Лебедєв / m.sport-express.ru

Колишній чемпіон світу WBA (Super) і IBF в першій важкій вазі Денис Лебедєв несподівано прийняв рішення завершити кар'єру. Боксер провів на професійному ринзі 34 поєдинки.

Лебедєв записав відеозвернення до вболівальників, в якому оголосив. що вирішив покінчити з боксом.

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Прийшов час розлучатися з великим спортом. Як справжній чоловік, чоловік і батько я зобов'язаний сконцентруватися на своїй великій родині й постаратися якомога більше приділити уваги своїм найріднішим людям,
– написав боксер в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пришло время расставаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделить внимание своим самым родным людям. Но жизнь не стоит на месте и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодёжи. Ведь это тоже моя семья И у нас все получиться! С большой любовью к вам Денис Лебедев!

Допис, поширений Денис Лебедев (@denislebedev_official)

40-річний Лебедєв має у своєму активі 32 перемоги на професійному ринзі. Ще двічі росіянин програв (Марко Хуку й Мурату Гассієву). Востаннє Денис бився у листопаді 2018 року, коли переміг американця Майка Уїлсона.

Лебедєв міг зустрітися з Олександром Усиком, оскільки боксери перебували в одній ваговій категорії. Однак українець вирішив перейти в супертяжі.

Після того, як Усик відмовився від усіх поясів, саме російський боксер став чемпіоном за версією WBA, однак відмовився захищати титул.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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