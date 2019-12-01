Російський боєць-гвалтівник отримав пояс з рук школяра, який врятував дівчинку від зґвалтування

У Росії відбувся незвичний боксерський бій – боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко вийшов в ринг проти бодібілдера Михайла Кокляєва. Але не тільки це виявилося дивним у цей вечір.

Нагадаємо, бій закінчився ще у першому раунді, коли Ємельяненко відправив суперника в нокаут.

Як це було: Ємельяненко ефектно нокаутував Кокляєва в першому раунді: відео

Особливістю цієї події стало те, що чемпіонський пояс (хоча чемпіона чого?, – прим. ред.) вручав десятикласник з Іркутська В'ячеслав Дорошенко. 23 листопада він врятував дівчинку після викрадення. Школярка поверталася додому, коли її підстеріг невідомий чоловік. Він спитав її що це за вулиця, після того як вона повернулася до нього спиною, затяг її силою в машину та повіз. Свідком цього і був В'ячеслав Дорошенко. Він покликав на допомогу іншого чоловіка. Вони наздогнали автомобіль і витягли дівчинку звідти. Нападнику вдалося втекти, однак незабаром його затримала поліція. За версією слідства, нападником виявився 48-річний місцевий житель, раніше судимий за вчинення злочинів сексуального характеру.

Саме за цей порятунок школяра покликали на бій в Москву, де він і вручав пояс Ємельяненку. Але іронія цієї ситуації в тому, що Ємельяненко свого часу відсидів у в'язниці за зґвалтування. 1 квітня 2014 року він зґвалтував 26-літню домашню робітницю, після чого був оголошений у розшук. 19 травня 2015 року він був засуджений до 4,5 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 50 тисяч рублів. Олександр Ємельяненко відбував покарання в Борисоглібській колонії загального режиму. Однак вже 24 листопада 2016 року Ємельяненко вийшов на свободу.

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От і виходить, що школяр, який врятував дівчинку від ймовірного зґвалтування, вручав нагороду спортсмену, який свого часу за зґвалтування відсидів.