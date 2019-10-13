Російський чемпіон WBA хоче бою з Гвоздиком
Чемпіон світу за версією WBA в напівважкій вазі Дмитро Бівол захистив титул у поєдинку проти Леніна Кастільо. Боксери зустрілися у головній події вечору боксу на Wintrust Arena, Чикаго (США).
В андеркаті поєдинку Білов – Кастільо виступив Олександр Усик. Українець дебютував у суперважкій вазі, здолавши Чазза Візерспуна.
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Перемога Бівола
Бівол також зумів здобути перемогу в Чикаго, але не надто видовищно. Представник Росії переміг домініканця одноголосним рішення суддів – 120:107 і двічі 119:108.
Білов – Кастільо відеоогляд бою
Після поєдинку Бівол заявив, що хотів би зустрітися з переможцем поєдинку Олександр Гвоздик – Артур Бетербієв, або Сауль Альварес – Сергій Ковальов.
Я хочу битися з переможцем бою Гвоздик – Бетербієв або Канело – Ковальов. Я можу боротися з ними зараз, тому що сьогодні виграв. Чому я не можу отримати переможця бою Гвоздик – Бетербієв? Ми в одному дивізіоні,
– цитує Бівола boxingscene.com.
Що відомо про Бій Гвоздик – Бетербієв?
Поєдинок відбудеться 18 жовтня у Філадельфії на арені Liacouras Center. На кону поєдинку стоятимуть два чемпіонські титули у напівважкій вазі.
Поясом WBC володіє українець Олександр Гвоздик, а титулом – IBF росіянин Артур Бетербієв. На думку букмекерів, фаворитом протистояння є український боксер.
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Гвоздик завоював титул WBC у напівважкій 1 грудня 2018 року. У Канаді українець нокаутував Адоніса Стівенсона. У ніч на 31 березня Гвоздик у Філадельфії провів перший захист титулу та впевнено переміг француза Дуду Нгумбу.
Бетербієв здобув титул IBF 11 листопада 2017 року. Він зустрівся з німцем Енріко Келлінгом у бою за вакантний пояс IBF. Росіянин здобув перемогу нокаутом у 12-му раунді. Після цього він провів два захисти свого поясу. У жовтні 2018 року він нокаутував британця Каллума Джонсона, а в травні 2019 технічним нокаутом здолав Радівое Калайджича.
Ковальов – Альварес
Мексиканець Сауль Альварес та росіянин Сергій Ковальов проведуть поєдинок 2 листопада. Цей бій буде за титул WBO у напівважкій вазі, яким володіє Ковальов.
Альварес є чемпіоном світу за версіями WBC і WBA у середній вазі. Заради поєдинку з Ковальовим мексиканець піднявся у ваговій категорії.